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Анальгин для детей суппозитории ректальные 0,1 г блистер, №10 - Запорожье (12731) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
57,00
Экономия: -10,00 грн
47,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
54,72 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
56,07
Экономия: -5,63 грн
50,44 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
52,88 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1), блистер (1)
49,19
Экономия: -4,21 грн
44,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (2)
49,89
Экономия: -5,62 грн
44,27 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (1)
41,80
Экономия: -2,02 грн
39,78 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (1)
49,19
Экономия: -4,74 грн
44,45 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: суппозитории ректальные (5)
42,39
Экономия: -2,21 грн
40,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 19 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
50,22
Экономия: -6,32 грн
43,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
49,98
Экономия: -5,00 грн
44,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (2)
49,05
Экономия: -3,95 грн
45,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
Всего: упаковка (1)
52,71
Экономия: -7,81 грн
44,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-Л
Всего: упаковка (1)
49,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (1)
53,72
Экономия: -8,75 грн
44,97 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (1)
41,84
Экономия: -2,86 грн
38,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
52,31
Экономия: -7,34 грн
44,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
Всего: упаковка (1)
40,29
Экономия: -1,68 грн
38,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
Всего: упаковка (1)
50,34
Экономия: -5,53 грн
44,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
41,05
Экономия: -1,27 грн
39,78 грн