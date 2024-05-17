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Анальгин для детей суппозитории ректальные 0,1 г блистер, №10 - Одесса (12731) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (2)
52,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (2)
47,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
44,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
55,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: упаковка (2)
50,21
Экономия: -9,33 грн
40,88 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (2)
50,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
52,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 9
Всего: упаковка (1)
44,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (2)
42,52
Экономия: -2,98 грн
39,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: суппозитории ректальные (5)
55,63
Экономия: -8,46 грн
47,17 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
60,33
Экономия: -11,02 грн
49,31 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 98
Всего: упаковка (1)
55,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
50,60
Экономия: -5,71 грн
44,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (1)
56,02
Экономия: -8,89 грн
47,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
Всего: упаковка (1)
52,08
Экономия: -4,93 грн
47,15 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
Всего: упаковка (1)
54,20 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
Всего: суппозитории ректальные (5)
53,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 37
Всего: упаковка (1)
54,46
Экономия: -7,35 грн
47,11 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 55 мин
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
Всего: блистер (1)
36,97 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
53,20 грн