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Анальгин для детей суппозитории ректальные 0,1 г блистер, №10 - Львов (12731) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
77,31
Экономия: -28,00 грн
49,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
49,48
Экономия: -5,49 грн
43,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
48,80
Экономия: -6,75 грн
42,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (2)
43,70 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (1)
59,00
Экономия: -9,69 грн
49,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
50,63
Экономия: -8,11 грн
42,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1)
48,46
Экономия: -3,44 грн
45,02 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 71-Б
Всего: упаковка (1)
56,40
Экономия: -7,09 грн
49,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (1)
56,23
Экономия: -7,03 грн
49,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Патона, 4/1
Всего: упаковка (1)
61,45 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 59
Всего: суппозитории ректальные (5)
30,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (1)
51,88
Экономия: -4,54 грн
47,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1), блистер (1)
48,27
Экономия: -3,48 грн
44,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (4)
48,76
Экономия: -3,97 грн
44,79 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 96-А
Всего: упаковка (1)
49,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Городоцкая, 212
Всего: упаковка (1)
56,40 грн
Сидус
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 273
Всего: упаковка (1)
57,90 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Антонича, 26
Всего: упаковка (1)
58,60 грн
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:30
Сокольники, ул. Леси Украинки, 21
Всего: упаковка (1)
39,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Сокольники, ул. Сковороды Григория, 58
Всего: упаковка (1)
74,50
Экономия: -25,19 грн
49,31 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (1)
43,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
Всего: упаковка (2)
42,47 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
50,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 30
Всего: упаковка (2)
42,56
Экономия: -3,58 грн
38,98 грн