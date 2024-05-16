Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИПРОЧИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНТИПИРЕТИКИПиразолоныМетамизол натрийАнальгин для детейЦены в аптеках

Анальгин для детей суппозитории ректальные 0,1 г блистер, №10 - Харьков (12731) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
52,16 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (1)
55,26 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
44,20 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
43,55 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
30,88
Экономия: -1,59 грн
29,29 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
52,43 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
59,00
Экономия: -9,69 грн
49,31 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
54,26
Экономия: -9,40 грн
44,86 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
50,59
Экономия: -5,75 грн
44,84 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
53,86 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (2)
46,16 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (2)
52,33 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (1)
46,34 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 134/3
Всего: упаковка (1)
52,50 грн
Аптека ваш консультант
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (3)
51,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
Всего: упаковка (1)
40,28
Экономия: -1,47 грн
38,81 грн
Дешево
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
Всего: упаковка (1)
55,98 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
56,11 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Всего: упаковка (3)
56,86
Экономия: -9,72 грн
47,14 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
49,42
Экономия: -4,58 грн
44,84 грн