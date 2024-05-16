К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Мурованые Куриловцы, ул. Независимости, 87 Всего: упаковка (1) 121,35 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Герца, ул. Асаки Г., 2-А Всего: таблетки (10) 115,81 Экономия: -3,59 грн 112,22 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Мамаевцы, ул. Кобылянской Ольги, 2-Б Всего: упаковка (1) 114,40 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Отыния, ул. Сечевых Стрельцов, 5 Всего: таблетки (20) 124,57 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Воловец, ул. Карпатская, 52 Всего: таблетки (10) 114,11 Экономия: -1,48 грн 112,63 грн Забронировать

Волыньфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Любомль, ул. Соборности, 70 Всего: таблетки (10) 119,66 грн