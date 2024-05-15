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Берлиприл® 20 таблетки 20 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (48301) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Мурованые Куриловцы, ул. Независимости, 87
Всего: упаковка (1)
120,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Герца, ул. Асаки Г., 2-А
Всего: таблетки (10)
115,81
Экономия: -3,59 грн
112,22 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Мамаевцы, ул. Кобылянской Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (1)
114,40 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 22 мин
Отыния, ул. Сечевых Стрельцов, 5
Всего: таблетки (20)
124,63
Экономия: -1,75 грн
122,88 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Воловец, ул. Карпатская, 52
Всего: таблетки (10)
113,82
Экономия: -0,66 грн
113,16 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Любомль, ул. Соборности, 70
Всего: таблетки (10)
119,66 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом