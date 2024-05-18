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Берлиприл® 5 таблетки 5 мг блистер, №30 - Запорожье (12636) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 7/1
Всего: упаковка (2)
55,58
Экономия: -3,38 грн
52,20 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоселица, пер. Карамзина, 1
Всего: таблетки (10)
54,14 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Неполоковцы, ул. Шевченко Тараса, 34
Всего: упаковка (1)
55,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Солотвино, ул. Харьковская, 3
Всего: упаковка (2)
55,43
Экономия: -6,58 грн
48,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Чоп, ул. Молодежная, 11
Всего: таблетки (10)
55,07
Экономия: -6,22 грн
48,85 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
70,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом