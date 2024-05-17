К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено

В других городах:

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Новоселица, пер. Карамзина, 1 Всего: таблетки (10) 53,93 Экономия: -0,18 грн 53,75 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 17:00 График работы Неполоковцы, ул. Шевченко Тараса, 34 Всего: упаковка (1) 55,20 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Солотвино, ул. Харьковская, 3 Всего: упаковка (2) 55,43 Экономия: -6,58 грн 48,85 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Сумы, просп. Лушпы Михаила, 7/1 Всего: упаковка (2) 55,58 Экономия: -3,38 грн 52,20 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Чоп, ул. Молодежная, 11 Всего: таблетки (10) 55,07 Экономия: -6,22 грн 48,85 грн Забронировать

Альго-фарм Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Иорданская, 1 Всего: упаковка (1) 70,00 грн