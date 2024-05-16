К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека 9-1-1 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Купянск-Узловой, пл. Железнодорожников, 5-В Всего: упаковка (1) 54,66 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Неполоковцы, ул. Шевченко Тараса, 34 Всего: упаковка (1) 55,20 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Круглосуточно Синевир, , 1068-А Всего: таблетки (10) 55,20 Экономия: -6,35 грн 48,85 грн Забронировать

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Шелудьковка, ул. Дружбы, 92 Всего: таблетки (10) 57,50 грн

Альго-фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Иорданская, 1 Всего: упаковка (1) 70,00 грн