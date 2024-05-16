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Берлиприл® 5 таблетки 5 мг блистер, №30 - Харьков (12636) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Купянск-Узловой, пл. Железнодорожников, 5-В
Всего: упаковка (1)
54,66 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Неполоковцы, ул. Шевченко Тараса, 34
Всего: упаковка (1)
55,20 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Синевир, , 1068-А
Всего: таблетки (10)
55,20
Экономия: -6,35 грн
48,85 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Шелудьковка, ул. Дружбы, 92
Всего: таблетки (10)
57,50 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
70,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом