Берлиприл® 5 таблетки 5 мг блистер, №30 - Харьков (12636) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найденоВ других городах:
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Купянск-Узловой, пл. Железнодорожников, 5-В
D.s.
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Неполоковцы, ул. Шевченко Тараса, 34
Подорожник
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Всего: таблетки (10)
Открыто Круглосуточно
Синевир, , 1068-А
Аптека
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Всего: таблетки (10)
Закрыто Открывается в 08:00
Шелудьковка, ул. Дружбы, 92
Альго-фарм
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 1
В других городах больше нет предложений с препаратом