К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено

В других городах:

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Белая Церковь, ул. Люльки Архипа, 14 Всего: блистер (1) 56,80 Экономия: -7,30 грн 49,50 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Неполоковцы, ул. Шевченко Тараса, 34 Всего: упаковка (1) 55,20 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Львов, ул. Франко Ивана, 84 Всего: таблетки (20) 53,52 Экономия: -3,12 грн 50,40 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Круглосуточно Синевир, , 1068-А Всего: таблетки (10) 55,20 Экономия: -6,35 грн 48,85 грн Забронировать

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Шелудьковка, ул. Дружбы, 92 Всего: таблетки (10) 57,50 грн

Альго-фарм Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Иорданская, 1 Всего: упаковка (1) 70,00 грн