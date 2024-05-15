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Берлиприл® 5 таблетки 5 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (12636) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Люльки Архипа, 14
Всего: блистер (1)
56,80
Экономия: -7,30 грн
49,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Неполоковцы, ул. Шевченко Тараса, 34
Всего: упаковка (1)
55,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: таблетки (20)
53,52
Экономия: -3,12 грн
50,40 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Синевир, , 1068-А
Всего: таблетки (10)
55,20
Экономия: -6,35 грн
48,85 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Шелудьковка, ул. Дружбы, 92
Всего: таблетки (10)
57,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
70,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом