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L-Лизина эсцинат® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 5 мл блистер в пачке, №10 - Львов (28586) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 293 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (2)
897,00 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: раствор для инъекций (6)
963,88
Экономия: -99,57 грн
864,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: ампула (1)
796,59 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
932,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1), ампула (1)
931,92
Экономия: -105,61 грн
826,31 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
852,68 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: раствор для инъекций (8)
897,99
Экономия: -29,14 грн
868,85 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: раствор для инъекций (2)
897,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
796,59 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
929,68 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
1107,20
Экономия: -217,20 грн
890,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
951,99
Экономия: -83,14 грн
868,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
918,99
Экономия: -50,14 грн
868,85 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), ампула (4)
916,33
Экономия: -90,02 грн
826,31 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), ампула (7)
1107,20
Экономия: -217,20 грн
890,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), ампула (8)
976,47
Экономия: -156,69 грн
819,78 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: раствор для инъекций (6)
897,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
903,99
Экономия: -35,14 грн
868,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
986,99
Экономия: -118,14 грн
868,85 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (1)
897,00 грн