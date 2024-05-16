Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ЧУВСТВСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОФТАЛЬМОЛОГИИПРОТИВОГЛАУКОМНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И МИОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАИнгибиторы карбоангидразыБринзоламидАзопт®Цены в аптеках

Азопт® капли глазные 10 мг/мл флакон-капельница 5 мл, №1 - Львов (28495) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 200 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
377,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
364,60 грн
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется через 58 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3)
377,92 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
421,56
Экономия: -70,62 грн
350,94 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
399,94
Экономия: -44,95 грн
354,99 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
366,90 грн
Swiss pharmacy
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
385,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
456,20
Экономия: -101,80 грн
354,40 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
398,20
Экономия: -43,21 грн
354,99 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
380,99
Экономия: -26,00 грн
354,99 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
368,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
423,37
Экономия: -65,95 грн
357,42 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
456,20
Экономия: -101,80 грн
354,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
423,17
Экономия: -66,21 грн
356,96 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
400,97
Экономия: -45,98 грн
354,99 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
400,97
Экономия: -45,98 грн
354,99 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
398,20
Экономия: -43,21 грн
354,99 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
368,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (5)
400,97
Экономия: -45,98 грн
354,99 грн