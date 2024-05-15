Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ЧУВСТВСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОФТАЛЬМОЛОГИИПРОТИВОГЛАУКОМНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И МИОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАИнгибиторы карбоангидразыБринзоламидАзопт®Цены в аптеках

Азопт® капли глазные 10 мг/мл флакон-капельница 5 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (28495) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 254 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (4)
427,64
Экономия: -56,10 грн
371,54 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
419,15
Экономия: -47,61 грн
371,54 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (5)
400,60
Экономия: -33,30 грн
367,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
425,23
Экономия: -59,72 грн
365,51 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
409,30
Экономия: -42,00 грн
367,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
385,88 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
376,99
Экономия: -22,51 грн
354,48 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2)
452,30
Экономия: -85,00 грн
367,30 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
417,90
Экономия: -54,13 грн
363,77 грн
Не болей! семья аптек
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
429,13
Экономия: -66,28 грн
362,85 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (103)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
377,80 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
399,94
Экономия: -45,46 грн
354,48 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
420,44
Экономия: -56,66 грн
363,78 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
368,80 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (6)
400,60
Экономия: -33,30 грн
367,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
418,82
Экономия: -67,29 грн
351,53 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
423,98
Экономия: -54,55 грн
369,43 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
425,11
Экономия: -62,08 грн
363,03 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3)
425,59
Экономия: -62,84 грн
362,75 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
370,80 грн