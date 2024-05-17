Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВАМуколитические средстваАмброксолАмброксолЦены в аптеках

Амброксол таблетки 30 мг блистер, №20 - Запорожье (28183) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3), блистер (1)
42,98
Экономия: -10,24 грн
32,74 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
38,07
Экономия: -5,34 грн
32,73 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
36,39 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
44,00
Экономия: -13,00 грн
31,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
38,91
Экономия: -4,31 грн
34,60 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
36,38 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
44,00
Экономия: -13,00 грн
31,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
39,17
Экономия: -8,22 грн
30,95 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2), блистер (1)
38,02
Экономия: -5,39 грн
32,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
41,56
Экономия: -8,84 грн
32,72 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (3)
38,26
Экономия: -7,35 грн
30,91 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
42,19
Экономия: -9,47 грн
32,72 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
38,61
Экономия: -7,68 грн
30,93 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
40,75
Экономия: -8,01 грн
32,74 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
38,19 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2), блистер (1)
38,62
Экономия: -7,69 грн
30,93 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2), блистер (1)
41,26
Экономия: -8,65 грн
32,61 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
39,89
Экономия: -8,96 грн
30,93 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1), блистер (1)
43,51
Экономия: -12,58 грн
30,93 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (3), блистер (1)
38,83
Экономия: -6,22 грн
32,61 грн