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Аспирин® C таблетки шипучие, №10 - Днепр (Днепропетровск) (12077) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 306 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (4), таблетки шипучие (3)
223,06
Экономия: -45,17 грн
177,89 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2), таблетки шипучие (3)
227,74
Экономия: -49,85 грн
177,89 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (7), таблетки шипучие (3)
207,30
Экономия: -17,00 грн
190,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2)
241,80
Экономия: -54,30 грн
187,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), таблетки шипучие (4)
218,90
Экономия: -45,23 грн
173,67 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (7), таблетки шипучие (2)
217,00
Экономия: -26,70 грн
190,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), таблетки шипучие (3)
164,55 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
209,99
Экономия: -23,34 грн
186,65 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
239,90
Экономия: -49,60 грн
190,30 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: таблетки шипучие (4)
225,50
Экономия: -35,20 грн
190,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: таблетки шипучие (6)
204,75
Экономия: -38,70 грн
166,05 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (5), таблетки шипучие (4)
223,60
Экономия: -33,30 грн
190,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: таблетки шипучие (6)
190,82 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
230,87
Экономия: -49,56 грн
181,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
228,14
Экономия: -43,97 грн
184,17 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: таблетки шипучие (8)
204,99
Экономия: -18,34 грн
186,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
216,43
Экономия: -48,03 грн
168,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
188,77 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), таблетки шипучие (3)
207,30
Экономия: -17,00 грн
190,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), таблетки шипучие (4)
212,74
Экономия: -49,39 грн
163,35 грн