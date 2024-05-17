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Бероз настойка для перорального применения банка 100 мл, №1 - Львов (59772) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Драгана, 1
Всего: упаковка (8)
15,80 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
Всего: упаковка (1)
22,35 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (3)
14,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (3)
22,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Телиги Елены, 17
Всего: упаковка (23)
18,51
Экономия: -3,95 грн
14,56 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 50 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (35)
22,32 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (20)
22,31 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (30)
22,37 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 50 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
22,39 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
22,37 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 9
Всего: упаковка (1)
22,42 грн
Аптека24
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Сумы, ул. Ильинская, 35
Всего: упаковка (1)
18,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (20)
14,31
Экономия: -0,81 грн
13,50 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (22)
13,98
Экономия: -1,73 грн
12,25 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (1)
13,54
Экономия: -0,45 грн
13,09 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (8)
12,33 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
22,47 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
22,45 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
Всего: упаковка (1)
22,51 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Сокольники, ул. Весенняя, 2
Всего: упаковка (1)
17,90 грн