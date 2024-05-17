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Бетаметазон-Дарница крем туба 15 г, №1 - Львов (27436) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
108,78
Экономия: -13,70 грн
95,08 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
77,20 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 51 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
97,22
Экономия: -0,64 грн
96,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
97,38
Экономия: -20,35 грн
77,03 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
77,87 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
100,99
Экономия: -13,54 грн
87,45 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (2)
85,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
77,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
114,50
Экономия: -27,05 грн
87,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
107,06
Экономия: -19,61 грн
87,45 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
87,66
Экономия: -10,65 грн
77,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
102,91
Экономия: -25,88 грн
77,03 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
99,99
Экономия: -12,54 грн
87,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 51 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
125,99
Экономия: -38,54 грн
87,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
112,99
Экономия: -25,54 грн
87,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 51 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (6)
122,50
Экономия: -35,05 грн
87,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
95,50
Экономия: -8,05 грн
87,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
107,99
Экономия: -20,54 грн
87,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (2)
114,50
Экономия: -27,05 грн
87,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (4)
98,53
Экономия: -21,52 грн
77,01 грн