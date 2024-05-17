Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУБЛОКАТОРЫ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВБЛОКАТОРЫ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВНеселективные блокаторы бета-адренорецепторовПропранололАнаприлин-ЗдоровьеЦены в аптеках

Анаприлин-Здоровье таблетки 40 мг контейнер, №50 - Одесса (36191) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Любимая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:30
Одесса, ул. Базарная, 19
Всего: упаковка (2)
83,40 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Героев Крут, 54
Всего: таблетки (40)
115,10 грн
В других городах:
Аптеки украины
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 27-А
Всего: таблетки (30)
83,40 грн
Аптеки украины
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Всего: упаковка (1)
87,83 грн
Социальная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: таблетки (40)
85,00 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:30
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
85,00 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Скорики, ул. Криничная, 1-Б
Всего: упаковка (1)
83,30 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:30
Николаев, ул. Веселиновская, 10
Всего: упаковка (3)
87,50 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Почтовая, 118
Всего: упаковка (1)
82,00 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новое, ул. Металлургов, 2-А
Всего: упаковка (1)
89,80 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, просп. Университетский, 2/5
Всего: упаковка (1)
88,90 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:30
Кропивницкий, просп. Университетский, 2/5
Всего: упаковка (2)
89,60 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Крепость, 21
Всего: упаковка (1)
83,40 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 1-А
Всего: таблетки (20)
83,40 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Габдрахманова, 5
Всего: упаковка (1)
89,80 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 31
Всего: таблетки (40)
83,40 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Днепровская, 93
Всего: упаковка (6)
89,90 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Шевченко Тараса, 36
Всего: таблетки (40)
83,40 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Кропивницкого, 22
Всего: упаковка (1)
88,91 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
Всего: упаковка (5)
89,78 грн