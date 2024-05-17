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Анаприлин-Здоровье таблетки 40 мг блистер, №50 - Запорожье (26920) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 231 аптеке
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (3)
83,45
Экономия: -10,95 грн
72,50 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
83,45
Экономия: -10,95 грн
72,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (3)
88,08
Экономия: -15,58 грн
72,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1), блистер (4)
83,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), блистер (4)
90,11
Экономия: -11,29 грн
78,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), блистер (2)
83,30
Экономия: -8,51 грн
74,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: таблетки (30)
76,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
81,99
Экономия: -8,66 грн
73,33 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
84,02
Экономия: -11,52 грн
72,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: блистер (1)
74,55 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
89,77
Экономия: -17,27 грн
72,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
83,40
Экономия: -11,30 грн
72,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
77,50
Экономия: -4,17 грн
73,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1), блистер (4)
82,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (5), блистер (1)
84,46
Экономия: -5,75 грн
78,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), блистер (3)
82,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
76,26 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (3)
84,02
Экономия: -11,52 грн
72,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), блистер (4)
84,34
Экономия: -11,95 грн
72,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3), блистер (2)
82,59
Экономия: -7,86 грн
74,73 грн