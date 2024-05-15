Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУБЛОКАТОРЫ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВБЛОКАТОРЫ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВНеселективные блокаторы бета-адренорецепторовПропранололАнаприлин-ЗдоровьеЦены в аптеках

Анаприлин-Здоровье таблетки 40 мг блистер, №50 - Днепр (Днепропетровск) (26920) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 294 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (4), блистер (3)
80,46
Экономия: -9,30 грн
71,16 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3), блистер (2)
84,85
Экономия: -10,14 грн
74,71 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2), блистер (1)
88,60
Экономия: -15,50 грн
73,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), блистер (2)
89,80
Экономия: -17,60 грн
72,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2), блистер (2)
86,87
Экономия: -5,27 грн
81,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), блистер (4)
76,60 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
80,50
Экономия: -7,14 грн
73,36 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
89,80
Экономия: -16,70 грн
73,10 грн
Аптека социальных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
83,40
Экономия: -10,30 грн
73,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2)
89,80
Экономия: -16,70 грн
73,10 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2), блистер (3)
81,74
Экономия: -9,78 грн
71,96 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1), блистер (2)
88,60
Экономия: -15,50 грн
73,10 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: таблетки (40)
76,01 грн
Не болей! семья аптек
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), блистер (4)
84,14
Экономия: -10,51 грн
73,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (3), блистер (2)
90,72
Экономия: -16,26 грн
74,46 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
78,99
Экономия: -5,63 грн
73,36 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
86,68
Экономия: -11,98 грн
74,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: блистер (4)
70,98 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), блистер (3)
89,80
Экономия: -16,70 грн
73,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4), блистер (4)
80,36
Экономия: -8,40 грн
71,96 грн