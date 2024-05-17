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Анаприлин-Здоровье таблетки 10 мг блистер, №50 - Запорожье (26915) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 229 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
64,00
Экономия: -8,50 грн
55,50 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: таблетки (20)
64,00
Экономия: -8,50 грн
55,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
68,80
Экономия: -13,30 грн
55,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1), блистер (1)
62,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), блистер (4)
69,10
Экономия: -8,89 грн
60,21 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
63,46
Экономия: -6,34 грн
57,12 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
58,35 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
67,50
Экономия: -11,21 грн
56,29 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
67,30
Экономия: -11,80 грн
55,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), блистер (3)
60,25 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
53,89 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
63,90
Экономия: -8,60 грн
55,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
60,99
Экономия: -4,70 грн
56,29 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1), блистер (1)
63,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2), блистер (4)
64,32
Экономия: -4,59 грн
59,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: блистер (3)
62,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
54,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2), блистер (1)
65,01
Экономия: -7,74 грн
57,27 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), блистер (4)
68,50
Экономия: -12,60 грн
55,90 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
63,99
Экономия: -8,49 грн
55,50 грн