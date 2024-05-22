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Смесь сухая на молочно-зерновой основе "Малыш" с овсяной и рисовой мукой 350 г с 6 месяцев, №1 - Львов (924567) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
116,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зеленая, 73
Всего: упаковка (1)
100,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (2)
91,38 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (4)
103,30 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Патона, 9/4
Всего: упаковка (1)
105,70 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (3)
108,10 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Морозная, 21
Всего: упаковка (1)
103,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Нечуя-Левицкого, 3
Всего: упаковка (2)
110,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (2)
105,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Под Дубом, 4
Всего: упаковка (1)
105,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 76
Всего: упаковка (1)
108,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Тарнавского, 104-Б
Всего: упаковка (1)
103,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 173
Всего: упаковка (1)
100,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 51
Всего: упаковка (2)
98,90 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (2)
96,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (1)
105,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 96-А
Всего: упаковка (3)
116,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (5)
127,10 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Научная, 47
Всего: упаковка (3)
116,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Антонича, 26
Всего: упаковка (1)
98,90 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 23:00
Винники, ул. Ивасюка, 8-А
Всего: упаковка (1)
106,90 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Винники, ул. Кольцевая, 2-В
Всего: упаковка (2)
116,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 06 мин
Ивано-Франково, ул. Львовская, 2
Всего: упаковка (1)
91,38 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Городок, ул. Львовская, 31
Всего: упаковка (2)
108,10 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (1)
91,38 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 7
Всего: упаковка (10)
104,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, пл. Рынок, 1
Всего: упаковка (9)
100,50 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Мостиска, ул. Полуботка Гетьмана, 3
Всего: упаковка (1)
115,20 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Червоноград, ул. Хмельницкого Богдана, 14
Всего: упаковка (2)
102,20 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Червоноград, ул. Сокальская, 12
Всего: упаковка (2)
118,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Радехов, просп. Возрождения, 12
Всего: упаковка (1)
100,50 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 06 мин
Стрый, ул. Лишинских, 11/1
Всего: упаковка (1)
106,90 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Стрый, ул. Сколевская, 16-А
Всего: упаковка (4)
118,80 грн