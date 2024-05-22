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Смесь сухая на молочно-зерновой основе "Малыш" с овсяной и рисовой мукой 350 г с 6 месяцев, №1 - Киев (924567) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Печерская, 1
Всего: упаковка (2)
92,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (4)
96,86 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (2)
99,77 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (2)
96,83 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
96,86 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 143/2
Всего: упаковка (1)
96,83 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Джохара Дудаева / Лондонская, 1/7
Всего: упаковка (1)
96,83 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, наб. Русановская, 12
Всего: упаковка (2)
101,44 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 35
Всего: упаковка (2)
92,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сикорского Игоря Авиаконструктора, 1
Всего: упаковка (3)
96,86 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Урловская / Ахматовой Анны, 11/44
Всего: упаковка (2)
92,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 44-Б
Всего: упаковка (2)
96,83 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Выговского Ивана, 10-М
Всего: упаковка (2)
106,55 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
105,50
Экономия: -3,16 грн
102,34 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12/1
Всего: упаковка (2)
99,77 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петрицкого Анатолия, 15
Всего: упаковка (4)
96,83 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 158-Г
Всего: упаковка (2)
92,22 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, просп. Мартынова, 12
Всего: упаковка (2)
92,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Молодежная, 7
Всего: упаковка (2)
92,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Мира, 36
Всего: упаковка (2)
96,83 грн