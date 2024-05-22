Все аптеки Украины
Детское питаниеЗаменители молокаБазовые сухиеСмеси базовые сухие 6-12 месСмесь сухая на молочно-зерновой основе "Малыш" с овсяной и рисовой мукойЦены в аптеках

Смесь сухая на молочно-зерновой основе "Малыш" с овсяной и рисовой мукой 350 г с 6 месяцев, №1 - Харьков (924567) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Экономная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
96,83 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 39
Всего: упаковка (2)
92,22 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
Всего: упаковка (2)
92,22 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (2)
101,44 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Всего: упаковка (2)
92,22 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
Всего: упаковка (2)
96,86 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (2)
94,99 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Всего: упаковка (2)
96,83 грн
Городская семейная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
Всего: упаковка (2)
99,77 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 272-Д
Всего: упаковка (1)
101,70 грн
Астарта
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Всего: упаковка (1)
109,50 грн
Класна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Всего: упаковка (1)
98,50 грн
Класна аптека
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (1)
109,50 грн
Класна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 17:50
Харьков, шоссе Салтовское, 248
Всего: упаковка (1)
93,50 грн
Класна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
Всего: упаковка (1)
109,50 грн
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (2)
92,22 грн
Эконом аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Всего: упаковка (1)
92,22 грн
Городская семейная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Всего: упаковка (1)
96,83 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (2)
92,22 грн
Экономная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Машевка, ул. Независимости, 123
Всего: упаковка (2)
96,86 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Диканька, ул. Мазепы Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
91,38 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
Всего: упаковка (2)
96,86 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (2)
92,22 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
Всего: упаковка (2)
92,22 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
92,22 грн