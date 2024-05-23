Все аптеки Украины
Детское питаниеНапиткиЧаиЧаиБЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙЦены в аптеках

БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г, №1 - Львов (163938) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
190,05 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 8
Всего: упаковка (1)
190,05 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Зеленая, 147
Всего: упаковка (1)
219,80 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Зимняя Вода, ул. Мира, 39-А
Всего: упаковка (1)
209,99
Экономия: -33,13 грн
176,86 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 10
Всего: упаковка (1)
192,33 грн
Городская семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 12
Всего: упаковка (1)
192,33 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65
Всего: упаковка (1)
188,67 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 14-В
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Сурмичи, 101
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Независимости, 108
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 11
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 16
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Ровно, просп. Князя Романа, 3
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (1)
192,33 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хуст, ул. Жаворонковая, 40-Б/2
Всего: упаковка (1)
198,70 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 88-А
Всего: упаковка (1)
207,99
Экономия: -31,13 грн
176,86 грн