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БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г, №1 - Киев (163938) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
210,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
Всего: упаковка (1)
192,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3-А
Всего: упаковка (1)
210,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
190,10 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Джохара Дудаева / Лондонская, 1/7
Всего: упаковка (1)
192,33 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саперно-Слободская, 10
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6
Всего: упаковка (2)
210,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Воскресенская, 12-В
Всего: упаковка (1)
201,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 8
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 2-А
Всего: упаковка (2)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 35
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
201,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 21
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 4
Всего: упаковка (1)
188,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
Всего: упаковка (1)
223,03
Экономия: -38,05 грн
184,98 грн