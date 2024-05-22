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HIPP ОРГАНИЧЕСКИЕ ХРУСТЯЩИЕ КОЛЬЦА С ПАРМЕЗАНОМ 25 г с 12 месяцев, №1 - Киев (718175) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
68,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
67,41 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (5)
67,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (3)
69,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (2)
63,23 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (4)
63,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
63,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полярная, 8
Всего: упаковка (2)
63,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Центральная, 21-Б
Всего: упаковка (1)
67,38 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 10/14
Всего: упаковка (2)
67,53 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 13
Всего: упаковка (1)
63,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (1)
63,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Буча, ул. Полевая, 19
Всего: упаковка (4)
67,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ворзель, ул. Европейская, 10
Всего: упаковка (1)
68,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Переяслав, ул. Школьная, 55
Всего: упаковка (2)
67,64 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 68
Всего: упаковка (1)
67,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Мироновка, ул. Победы, 6
Всего: упаковка (2)
63,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Киевская, 94
Всего: упаковка (1)
63,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 67
Всего: упаковка (1)
63,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 56
Всего: упаковка (2)
63,00 грн