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HIPP ОРГАНИЧЕСКИЕ РИСОВЫЕ ХЛЕБЦЫ С ЧЕРНИКОЙ И ЯБЛОКОМ 30 г с 8 месяцев, №1 - Киев (718174) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
77,53 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (1)
83,50
Экономия: -19,11 грн
64,39 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (2)
67,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
67,42 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (1)
74,50
Экономия: -10,11 грн
64,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
67,42 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Ивано-Франковск, ул. Ленкавского, 34
Всего: упаковка (2)
67,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 7/1
Всего: упаковка (1)
85,99
Экономия: -21,60 грн
64,39 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом