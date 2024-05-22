К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека бам Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Полтава, ул. Алмазная, 6/11 Всего: упаковка (1) 74,50 Экономия: -10,11 грн 64,39 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5 Всего: упаковка (1) 77,53 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Дорогожицкая, 17 Всего: упаковка (1) 83,50 Экономия: -19,11 грн 64,39 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31 Всего: упаковка (2) 67,42 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3 Всего: упаковка (1) 67,42 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Луцк, ул. Леси Украинки, 61 Всего: упаковка (1) 67,42 грн Забронировать

Аптека Подробнее Открыто Круглосуточно Ивано-Франковск, ул. Ленкавского, 34 Всего: упаковка (2) 67,42 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 7/1 Всего: упаковка (1) 85,99 Экономия: -21,60 грн 64,39 грн Забронировать