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HIPP ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ "ЯБЛОКО-ПЕРСИК-ЧЕРНИКА-МАЛИНА" НіРР HiPPiS 100 г с 4 месяцев, №1 - Львов (480810) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
68,56 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 24
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Всего: упаковка (2)
62,33 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Ивано-Франковск, ул. Ленкавского, 34
Всего: упаковка (2)
62,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Бучач, ул. Галицкая, 62
Всего: упаковка (1)
61,61
Экономия: -2,75 грн
58,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Сурмичи, 101
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Независимости, 108
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Ровно, просп. Князя Романа, 3
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (1)
65,45 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Драгоманова, 14-А
Всего: упаковка (1)
64,48
Экономия: -2,74 грн
61,74 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Огиенко, 57
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/6
Всего: упаковка (2)
66,05
Экономия: -4,31 грн
61,74 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 10 мин
Звягель, ул. Шевченко, 2/1
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Калиновка, ул. Шевченко, 27-А
Всего: упаковка (1)
63,40
Экономия: -2,84 грн
60,56 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 10 мин
Ирпень, ул. Шевченко Тараса, 3
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Чабаны, ул. Машиностроителей, 5-Д
Всего: упаковка (1)
70,04 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 10 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 143/2
Всего: упаковка (1)
49,29 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Северная, 46
Всего: упаковка (1)
62,33 грн