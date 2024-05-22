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HIPP ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ "ЯБЛОКО-ПЕРСИК-ЧЕРНИКА-МАЛИНА" НіРР HiPPiS 100 г с 4 месяцев, №1 - Киев (480810) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 143/2
Всего: упаковка (1)
49,29 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Северная, 46
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Урловская / Ахматовой Анны, 11/44
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 18-А
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (1)
69,40
Экономия: -2,08 грн
67,32 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Чабаны, ул. Машиностроителей, 5-Д
Всего: упаковка (1)
70,04 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 14
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Шевченко Тараса, 3
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Яготин, ул. Независимости, 71
Всего: упаковка (1)
46,94 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:30
Славутич, пл. Привокзальная, 7
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
Всего: упаковка (1)
46,94 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:30
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
Всего: упаковка (1)
68,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Экономная аптека
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Пирятин, пл. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Калиновка, ул. Шевченко, 27-А
Всего: упаковка (1)
63,40
Экономия: -2,84 грн
60,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Звягель, ул. Шевченко, 2/1
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Гадяч, пл. Мира, 11-Б
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Одесская, 78-Е
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Александрия, просп. Соборный, 87
Всего: упаковка (1)
46,94 грн