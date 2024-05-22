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HIPP ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ "ЯБЛОКО-ПЕРСИК-ЧЕРНИКА-МАЛИНА" НіРР HiPPiS 100 г с 4 месяцев, №1 - Днепр (Днепропетровск) (480810) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (2)
64,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
46,94 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Е
Всего: упаковка (2)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 104
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (1)
65,45 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 122-А
Всего: упаковка (2)
46,94 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Александрия, просп. Соборный, 87
Всего: упаковка (1)
46,94 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Гадяч, пл. Мира, 11-Б
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Экономная аптека
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Пирятин, пл. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
65,45 грн