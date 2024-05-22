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GERBER ORGANIC ОРГАНИЧЕСКИЕ ПШЕНИЧНО-ОВСЯНЫЕ СНЕКИ С МОРКОВЬЮ И АПЕЛЬСИНОМ 35 г, №1 - Львов (693906) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3)
113,78
Экономия: -7,38 грн
106,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (3)
111,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
107,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (4)
112,68
Экономия: -5,68 грн
107,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
110,25
Экономия: -11,39 грн
98,86 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
107,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
111,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
107,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
107,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
111,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (3)
111,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (4)
111,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (2)
107,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
112,74
Экономия: -5,74 грн
107,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
111,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
107,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (2)
111,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
111,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (3)
111,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (4)
111,00 грн