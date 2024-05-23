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BEBIVITA ЧАЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЛАКТАЦИИ пакетик 1.5 г, №20 - Запорожье (161805) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
Всего: упаковка (2)
97,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
95,74 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (2)
95,45
Экономия: -5,99 грн
89,46 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
105,90
Экономия: -13,99 грн
91,91 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
106,77
Экономия: -8,79 грн
97,98 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
Всего: упаковка (2)
96,87 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Товарищеская, 39
Всего: упаковка (1)
96,47 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (1)
97,01
Экономия: -4,11 грн
92,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 28-Б
Всего: упаковка (2)
90,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (1)
97,91 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Балабино, ул. Мира, 47-А
Всего: упаковка (1)
97,84 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Томаковка, ул. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (2)
96,29 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (2)
104,98
Экономия: -6,08 грн
98,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
97,58 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (3)
97,19 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (2)
97,81 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
95,68 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
Всего: упаковка (1)
95,91 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
Всего: упаковка (1)
101,15
Экономия: -5,25 грн
95,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 70
Всего: упаковка (1)
96,24 грн