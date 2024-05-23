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BEBIVITA ЧАЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЛАКТАЦИИ пакетик 1.5 г, №20 - Одесса (161805) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (3)
96,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (2)
97,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (2)
90,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
96,81 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сегедская, 13
Всего: упаковка (2)
95,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
96,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Варненская, 11
Всего: упаковка (1)
96,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 162
Всего: упаковка (2)
97,11 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 75
Всего: упаковка (3)
96,19 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 155
Всего: упаковка (2)
97,66 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ул. Строительная, 48-Г
Всего: упаковка (2)
96,51 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Березанка, ул. Суворова, 85-А
Всего: упаковка (2)
97,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Березовка, ул. Танасчишина, 61
Всего: упаковка (1)
96,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Соборная, 8-А
Всего: упаковка (2)
96,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (1)
97,20
Экономия: -6,30 грн
90,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Карпенко Генерала, 37-А
Всего: упаковка (2)
97,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
Всего: упаковка (2)
96,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
Всего: упаковка (1)
104,80
Экономия: -6,82 грн
97,98 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: упаковка (1)
95,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
97,75 грн