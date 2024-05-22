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BEBIVITA ЧАЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЛАКТАЦИИ пакетик 1.5 г, №20 - Львов (161805) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
93,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Тершаковцев, 1
Всего: упаковка (1)
93,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
96,21 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 114
Всего: упаковка (2)
93,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:30
Львов, ул. Вашингтона, 8
Всего: упаковка (1)
93,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 103
Всего: упаковка (1)
93,70 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (1)
102,51
Экономия: -1,22 грн
101,29 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
103,78 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
100,97 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Калинов, пл. Авиации, 1
Всего: упаковка (1)
101,38 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Стрый, ул. Ленкавского, 8-Б
Всего: упаковка (1)
93,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
Всего: упаковка (1)
96,49 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 93/1
Всего: упаковка (1)
103,24
Экономия: -0,27 грн
102,97 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Стрый, ул. Саксаганского Панаса, 2
Всего: упаковка (2)
96,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Самбор, ул. Коперника, 3
Всего: упаковка (1)
96,55 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 13 мин
Самбор, пл. Рынок, 36
Всего: упаковка (1)
101,30
Экономия: -0,04 грн
101,26 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 13 мин
Бережаны, пл. Рынок, 8
Всего: упаковка (1)
102,19 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 4
Всего: упаковка (1)
100,78 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 13 мин
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 21/1
Всего: упаковка (1)
102,47
Экономия: -0,08 грн
102,39 грн