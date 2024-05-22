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BEBIVITA ЧАЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЛАКТАЦИИ пакетик 1.5 г, №20 - Днепр (Днепропетровск) (161805) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
95,68 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (2)
97,81 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (3)
97,19 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (3)
95,54
Экономия: -4,64 грн
90,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
97,58 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мира, 14-А
Всего: упаковка (2)
93,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-Л
Всего: упаковка (2)
96,66 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
103,48
Экономия: -15,73 грн
87,75 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 87-С
Всего: упаковка (2)
97,75 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
Всего: упаковка (1)
102,58
Экономия: -6,68 грн
95,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (2)
103,13
Экономия: -4,23 грн
98,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 70
Всего: упаковка (1)
96,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
Всего: упаковка (1)
95,91 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (1)
96,03
Экономия: -8,02 грн
88,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Слобожанское, ул. Строителей, 16-А
Всего: упаковка (1)
94,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Обуховка, ул. Центральная, 71
Всего: упаковка (1)
101,58
Экономия: -3,60 грн
97,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Слобожанское, ул. Логистическая, 7-А
Всего: упаковка (2)
93,61 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (2)
96,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
95,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Аношкина, 22-А
Всего: упаковка (3)
95,68 грн