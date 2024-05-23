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HIPP ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ "ЯБЛОКО-КЛУБНИКА-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г с 4 месяцев, №1 - Запорожье (480819) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
73,20
Экономия: -13,31 грн
59,89 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
64,07
Экономия: -2,33 грн
61,74 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
60,91
Экономия: -2,05 грн
58,86 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
71,19
Экономия: -3,42 грн
67,77 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
76,52
Экономия: -15,82 грн
60,70 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
61,14
Экономия: -3,51 грн
57,63 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
73,24
Экономия: -9,90 грн
63,34 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
74,58
Экономия: -4,81 грн
69,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
63,47
Экономия: -2,91 грн
60,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
74,31
Экономия: -13,43 грн
60,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
72,16
Экономия: -4,68 грн
67,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
65,16
Экономия: -3,42 грн
61,74 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
72,40
Экономия: -5,81 грн
66,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
72,75
Экономия: -11,78 грн
60,97 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (1)
61,70
Экономия: -2,84 грн
58,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
73,54
Экономия: -8,20 грн
65,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
68,05
Экономия: -7,08 грн
60,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
71,89
Экономия: -10,20 грн
61,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
73,55
Экономия: -5,78 грн
67,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Деповская, 126
Всего: упаковка (1)
73,03
Экономия: -8,86 грн
64,17 грн