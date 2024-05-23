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HIPP ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ "ЯБЛОКО-КЛУБНИКА-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г с 4 месяцев, №1 - Одесса (480819) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
65,86
Экономия: -4,12 грн
61,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
64,60
Экономия: -2,86 грн
61,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
65,81
Экономия: -4,07 грн
61,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
65,37
Экономия: -3,63 грн
61,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
64,89
Экономия: -3,15 грн
61,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
73,57
Экономия: -11,88 грн
61,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: упаковка (1)
64,62
Экономия: -2,88 грн
61,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
64,02
Экономия: -2,28 грн
61,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
71,46
Экономия: -4,60 грн
66,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
54,32
Экономия: -6,79 грн
47,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
72,83
Экономия: -8,11 грн
64,72 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
Всего: упаковка (1)
71,95
Экономия: -9,71 грн
62,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
64,68
Экономия: -4,12 грн
60,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 30-А
Всего: упаковка (1)
64,16
Экономия: -2,42 грн
61,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
Всего: упаковка (1)
65,81
Экономия: -4,07 грн
61,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Николаевская, 168/1
Всего: упаковка (1)
64,53
Экономия: -2,79 грн
61,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
64,36
Экономия: -2,62 грн
61,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
63,88
Экономия: -2,14 грн
61,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
72,57
Экономия: -8,40 грн
64,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 98
Всего: упаковка (1)
64,98
Экономия: -3,24 грн
61,74 грн