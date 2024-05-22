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HIPP ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ "ЯБЛОКО-КЛУБНИКА-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г с 4 месяцев, №1 - Львов (480819) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 13 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
68,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (1)
72,25
Экономия: -4,77 грн
67,48 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
71,65
Экономия: -4,58 грн
67,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
63,65
Экономия: -1,91 грн
61,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Мазепы, 1
Всего: упаковка (2)
65,35
Экономия: -3,61 грн
61,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Сагайдачного Петра, 9-А
Всего: упаковка (1)
64,31
Экономия: -2,57 грн
61,74 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
Всего: упаковка (1)
64,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Победы, 2-А
Всего: упаковка (1)
54,46
Экономия: -3,81 грн
50,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (2)
72,63
Экономия: -5,42 грн
67,21 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:30
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
64,19
Экономия: -2,45 грн
61,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Ивано-Франковск, ул. Ивасюка Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
65,69
Экономия: -3,95 грн
61,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (1)
64,31
Экономия: -2,57 грн
61,74 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65
Всего: упаковка (2)
64,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 158
Всего: упаковка (1)
71,86
Экономия: -5,62 грн
66,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 20
Всего: упаковка (1)
55,27
Экономия: -4,62 грн
50,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 12
Всего: упаковка (1)
65,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Тернополь, ул. Киевская, 10-Б
Всего: упаковка (1)
71,75
Экономия: -4,89 грн
66,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Бучач, ул. Галицкая, 62
Всего: упаковка (1)
54,43
Экономия: -4,72 грн
49,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 98
Всего: упаковка (2)
53,62
Экономия: -4,12 грн
49,50 грн