Все аптеки Украины
Детское питаниеГомогенизированное детское питание/пюреФруктовые пюре100% Фруктовые пюре (более двух ингредиентов), не требующие хранения в холодильникеHIPP ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ "ЯБЛОКО-КЛУБНИКА-БАНАН" НіРР HiPPiSЦены в аптеках

HIPP ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ "ЯБЛОКО-КЛУБНИКА-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г с 4 месяцев, №1 - Киев (480819) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
55,11
Экономия: -9,82 грн
45,29 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
72,77
Экономия: -8,32 грн
64,45 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
64,83
Экономия: -3,09 грн
61,74 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
72,81
Экономия: -11,84 грн
60,97 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
74,72
Экономия: -13,84 грн
60,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
64,97
Экономия: -3,23 грн
61,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
64,39
Экономия: -2,65 грн
61,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
71,82
Экономия: -8,75 грн
63,07 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
64,90
Экономия: -3,16 грн
61,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
74,33
Экономия: -13,45 грн
60,88 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 1/3
Всего: упаковка (1)
64,06
Экономия: -2,32 грн
61,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
64,05
Экономия: -2,31 грн
61,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (1)
65,38
Экономия: -3,64 грн
61,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (2)
73,06
Экономия: -12,96 грн
60,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
Всего: упаковка (1)
77,53
Экономия: -16,22 грн
61,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (1)
63,65
Экономия: -1,91 грн
61,74 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
Всего: упаковка (1)
68,71
Экономия: -7,86 грн
60,85 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
Всего: упаковка (1)
72,57
Экономия: -7,85 грн
64,72 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 17
Всего: упаковка (1)
53,77
Экономия: -4,42 грн
49,35 грн