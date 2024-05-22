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HIPP ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ "ЯБЛОКО-КЛУБНИКА-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г с 4 месяцев, №1 - Харьков (480819) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
64,67
Экономия: -2,93 грн
61,74 грн
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
65,58
Экономия: -3,84 грн
61,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
64,67
Экономия: -2,93 грн
61,74 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
72,73
Экономия: -7,11 грн
65,62 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
65,12
Экономия: -3,38 грн
61,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
63,13
Экономия: -2,57 грн
60,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
63,60
Экономия: -1,86 грн
61,74 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
64,17
Экономия: -2,43 грн
61,74 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
62,15
Экономия: -3,29 грн
58,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
61,41
Экономия: -2,55 грн
58,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
64,01
Экономия: -2,27 грн
61,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
71,57
Экономия: -10,19 грн
61,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
65,68
Экономия: -3,94 грн
61,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
64,39
Экономия: -2,65 грн
61,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
65,72
Экономия: -3,98 грн
61,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
72,18
Экономия: -11,21 грн
60,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (1)
65,79
Экономия: -4,05 грн
61,74 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (2)
64,62
Экономия: -4,06 грн
60,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (1)
65,96
Экономия: -4,22 грн
61,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (1)
76,81
Экономия: -4,35 грн
72,46 грн