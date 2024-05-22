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HIPP ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ "ЯБЛОКО-КЛУБНИКА-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г с 4 месяцев, №1 - Днепр (Днепропетровск) (480819) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеке
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
63,33
Экономия: -2,77 грн
60,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
64,04
Экономия: -2,30 грн
61,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
73,12
Экономия: -11,43 грн
61,69 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
71,95
Экономия: -7,23 грн
64,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
64,08
Экономия: -3,52 грн
60,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
63,96
Экономия: -3,40 грн
60,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
64,88
Экономия: -3,14 грн
61,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
54,23
Экономия: -7,33 грн
46,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
65,33
Экономия: -3,59 грн
61,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
63,97
Экономия: -2,23 грн
61,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
65,27
Экономия: -3,53 грн
61,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
73,51
Экономия: -7,55 грн
65,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
65,67
Экономия: -3,93 грн
61,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
65,60
Экономия: -3,86 грн
61,74 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
71,79
Экономия: -5,55 грн
66,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
64,13
Экономия: -2,39 грн
61,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
71,53
Экономия: -10,40 грн
61,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (1)
71,09
Экономия: -3,88 грн
67,21 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
62,33 грн