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HIPP ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ "ЯБЛОКО-ГРУША-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г с 4 месяцев, №1 - Одесса (480818) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
67,49 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
65,03 грн
В других городах:
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
Всего: упаковка (1)
64,27
Экономия: -2,53 грн
61,74 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 312
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
Всего: упаковка (1)
63,92
Экономия: -3,36 грн
60,56 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 83-А
Всего: упаковка (1)
64,22
Экономия: -3,66 грн
60,56 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Одесская, 78-Е
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 36-В
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Независимости, 56
Всего: упаковка (1)
64,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 122-А
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Александрия, просп. Соборный, 87
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
Всего: упаковка (2)
64,48
Экономия: -2,74 грн
61,74 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
68,56 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Калиновка, ул. Шевченко, 27-А
Всего: упаковка (1)
51,93
Экономия: -6,00 грн
45,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 55
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 13
Всего: упаковка (1)
64,83
Экономия: -3,09 грн
61,74 грн