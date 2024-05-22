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HIPP ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ "ЯБЛОКО-ГРУША-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г с 4 месяцев, №1 - Львов (480818) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 13 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (2)
68,56 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
Всего: упаковка (2)
64,20 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Ивано-Франковск, ул. Ленкавского, 34
Всего: упаковка (2)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:30
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65
Всего: упаковка (1)
64,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 12
Всего: упаковка (1)
65,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 98
Всего: упаковка (1)
47,95
Экономия: -1,45 грн
46,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Ковель, бульв. Леси Украинки, 11
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 16
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Ровно, просп. Князя Романа, 3
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Берегово, пл. Кошута, 3
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
46,94 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Черновцы, просп. Независимости, 115
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 33/36
Всего: упаковка (1)
64,01
Экономия: -2,27 грн
61,74 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 25-А
Всего: упаковка (1)
66,06
Экономия: -4,73 грн
61,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 13
Всего: упаковка (1)
64,83
Экономия: -3,09 грн
61,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/6
Всего: упаковка (1)
66,05
Экономия: -4,31 грн
61,74 грн