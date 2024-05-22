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HIPP ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ "ЯБЛОКО-ГРУША-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г с 4 месяцев, №1 - Киев (480818) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Урловская / Ахматовой Анны, 11/44
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Боярка, ул. Молодежная, 59
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 21:00
Обухов, ул. Киевская, 119
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:30
Славутич, пл. Привокзальная, 7
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
Всего: упаковка (2)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Экономная аптека
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Пирятин, пл. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Калиновка, ул. Шевченко, 27-А
Всего: упаковка (1)
51,93
Экономия: -6,00 грн
45,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
Всего: упаковка (2)
64,48
Экономия: -2,74 грн
61,74 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
68,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Гадяч, пл. Мира, 11-Б
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Одесская, 78-Е
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Александрия, просп. Соборный, 87
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 122-А
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
46,94 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Ровно, просп. Князя Романа, 3
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
Всего: упаковка (1)
62,33 грн