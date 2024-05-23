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HIPP ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ "ЯБЛОКО-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г с 4 месяцев, №1 - Одесса (480822) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
Всего: упаковка (2)
75,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 312
Всего: упаковка (2)
68,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
Всего: упаковка (1)
68,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
Всего: упаковка (1)
69,64 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
69,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
68,56 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (1)
68,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
Всего: упаковка (1)
67,67 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Е
Всего: упаковка (1)
68,82 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 122-А
Всего: упаковка (1)
68,56 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Александрия, просп. Соборный, 87
Всего: упаковка (1)
68,82 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 25-А
Всего: упаковка (1)
77,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Жмеринка, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (1)
65,32
Экономия: -3,58 грн
61,74 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
Всего: упаковка (2)
67,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
Всего: упаковка (2)
65,48
Экономия: -3,74 грн
61,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
Всего: упаковка (1)
64,31
Экономия: -2,57 грн
61,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (2)
64,34
Экономия: -2,60 грн
61,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 6
Всего: упаковка (1)
65,64
Экономия: -3,90 грн
61,74 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 43
Всего: упаковка (2)
71,08 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, ул. Горняков, 25
Всего: упаковка (1)
69,01 грн