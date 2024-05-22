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HIPP ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ "ЯБЛОКО-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г с 4 месяцев, №1 - Львов (480822) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 13 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (2)
74,65 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Зеленая, 147
Всего: упаковка (2)
79,73 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Всего: упаковка (1)
68,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (1)
74,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 10
Всего: упаковка (2)
71,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
68,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Криховцы, ул. Слободская, 2
Всего: упаковка (1)
67,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Владимир, ул. Ковельская, 12
Всего: упаковка (1)
71,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 164
Всего: упаковка (1)
68,82 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (1)
63,85 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Ковель, бульв. Леси Украинки, 11
Всего: упаковка (2)
68,24 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Ровно, ул. Видинская, 48
Всего: упаковка (1)
67,92 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (1)
71,19 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, просп. Свободы, 3
Всего: упаковка (1)
67,99 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Легоцкого, 80
Всего: упаковка (1)
67,99 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 25-А
Всего: упаковка (1)
66,06
Экономия: -4,73 грн
61,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 13
Всего: упаковка (2)
64,83
Экономия: -3,09 грн
61,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/6
Всего: упаковка (1)
67,29
Экономия: -6,03 грн
61,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Жмеринка, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (1)
65,32
Экономия: -3,58 грн
61,74 грн