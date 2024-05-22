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HIPP ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ "ЯБЛОКО-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г с 4 месяцев, №1 - Киев (480822) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (2)
71,74 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Березняковская, 36-Ж
Всего: упаковка (2)
78,91 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Урловская / Ахматовой Анны, 11/44
Всего: упаковка (2)
71,74 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Чабаны, ул. Машиностроителей, 5-Д
Всего: упаковка (1)
75,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Бровары, ул. Луценко Анатолия, 27
Всего: упаковка (1)
76,40 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 14
Всего: упаковка (1)
72,38 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Университетская, 3/9
Всего: упаковка (1)
73,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:30
Славутич, пл. Привокзальная, 7
Всего: упаковка (1)
72,38 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Славутич, кв-л Полесский, 3
Всего: упаковка (1)
67,16 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:30
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
Всего: упаковка (1)
68,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Житомир, ул. Киевская, 62
Всего: упаковка (2)
69,01 грн
Экономная аптека
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Пирятин, пл. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
68,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
Всего: упаковка (2)
65,48
Экономия: -3,74 грн
61,74 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
Всего: упаковка (2)
67,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (2)
64,34
Экономия: -2,60 грн
61,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
Всего: упаковка (1)
64,31
Экономия: -2,57 грн
61,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 6
Всего: упаковка (1)
65,64
Экономия: -3,90 грн
61,74 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Миргород, ул. Гоголя, 102-А
Всего: упаковка (2)
69,01 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
Всего: упаковка (2)
69,01 грн