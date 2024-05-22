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HIPP ДЕТСКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СУХИЕ ХРУСТЯЩИЕ ХЛОПЬЯ 200 г с 15 месяцев, №1 - Харьков (480805) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
175,21 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
177,41 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
176,47 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
176,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
176,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
175,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
176,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
176,62 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
175,62 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
176,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (2)
177,43 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
177,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (2)
176,62 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
177,24 грн
Аптека ваш консультант
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (1)
176,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (2)
177,68 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
177,64 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Победы, 62
Всего: упаковка (1)
176,93 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 98
Всего: упаковка (1)
176,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Змиев, ул. Лиманская, 15
Всего: упаковка (2)
177,42 грн